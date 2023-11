Quatro feridos em bombardeio israelense contra duas ambulâncias no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2023 - 13:05 Para compartilhar:

Quatro socorristas acabaram feridos neste domingo (05) no sul do Líbano, na fronteira com Israel, durante um bombardeio israelense contra duas ambulâncias de uma associação local, informaram a organização e a agência de notícias oficial libanesa ANI.

A zona de fronteira entre o Líbano e Israel é frequentemente palco de trocas de tiros, em particular entre o Exército israelense e o Hezbollah, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas – desencadeada em 7 de outubro, após o ataque sangrento do movimento islamita palestino ao território israelense.

Segundo a ANI, o bombardeio israelense atingiu duas ambulâncias da associação Risala Scout, que possui equipes de resgate e é afiliada ao movimento Amal, aliado do Hezbollah.

A associação afirmou em comunicado que “drones das forças de ocupação israelenses” haviam “atacado deliberadamente (…) os dois veículos, causando ferimentos moderados a quatro socorristas”.

De acordo com a organização, o ataque ocorreu ao amanhecer, quando as duas ambulâncias evacuavam feridos na vila de Tayr Harfa, a três quilômetros da fronteira.

O Ministério da Saúde do Líbano classificou como “um ataque covarde e bárbaro”.

O Exército israelense afirmou em comunicado que “uma célula terrorista que tentava disparar do Líbano para a região de Rosh Hanikra, no norte de Israel, foi alvo de um drone do exército”.

“Durante a operação, foram avistados dois veículos suspeitos que se dirigiam para a área onde a célula operava. O ataque era direcionado contra a célula terrorista e não contra os veículos”, acrescentou o exército.

O Hezbollah anunciou que dois de seus combatentes morreram na manhã deste domingo.

rh/jos/ila/meb/mb/ms/jc

