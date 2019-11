Quatro feirões para limpar o nome

Rio – Os quatro vilões principais da inadimplência no país são as dívidas com empréstimo pessoal (69%), crediário (68%), cartão de crédito (67%) e cheque especial (52%), segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). E para se livrar deles, o consumidor pode aproveitar o mês de novembro inteiro para renegociar os débitos em feirões online e presenciais com até 98% de desconto, como no caso do Serasa Limpa Nome. Até o dia 30, é possível pechinchar no site https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/.

Quem preferir recorrer a atendimentos presenciais, tem mais opções. Até sábado, a Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Alerj está com o Ônibus do Consumidor estacionado em Campo Grande. O atendimento vai ser realizado na rua Moreno Brandão, em frente ao número 180, das 9h às 15h.

O serviço itinerante do Procon Carioca acontece a partir de hoje até quinta-feira nos bairros de Madureira e Paciência, das 10h às 16h. Em Madureira, a equipe atende na rua Francisco Batista 231, embaixo do viaduto. Já em Paciência, o endereço é na Praça São Miguel Arcanjo.

A partir de amanhã a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal realiza até sexta-feira um grande mutirão. O serviço será na Praça Floriano 51, 27° andar, na Cinelândia, das 10h às 16h. No primeiro dia, os consumidores poderão negociar com as empresas Claro e Net. Na quinta-feira, será a vez da Light e para encerrar, na sexta, a pechincha é com a operadora Oi.