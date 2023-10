Quatro explosões inexplicáveis matam uma pessoa no Saara Ocidental

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 9:33 Para compartilhar:

Quatro explosões deixaram um morto e três feridos, dois deles em estado grave, em Smara, no disputado território do Saara Ocidental, afirmaram as autoridades locais marroquinas neste domingo (29), sem explicar as possíveis causas.

As explosões, que ocorreram na noite de sábado e afetaram três bairros diferentes, “causaram danos materiais a duas casas”, disseram as autoridades locais à AFP.

Os dois feridos graves foram levados para um hospital em El Aaiún, 200 quilômetros a oeste de Smara, cidade com mais de 66 mil habitantes.

O terceiro ferido, levemente lesionado, conseguiu voltar para casa após receber os primeiros socorros.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, que a AFP não conseguiu autenticar, é possível ver uma parte do telhado de uma casa vazia desabar e um impacto no chão. Outros mostram restos metálicos de origem desconhecida.

O Saara Ocidental, que foi colônia espanhola até 1975, é considerado um “território não autônomo” pela ONU na ausência de uma regulamentação definitiva.

