Quatro crianças e seis mulheres estão entre os 13 reféns libertados (lista oficial de Israel)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 14:39

Quatro crianças e seis mulheres idosas estão entre o primeiro grupo de 13 reféns israelenses libertados nesta sexta-feira (24) sob um acordo de trégua entre Israel e o Hamas, de acordo com uma lista oficial israelense.

Três meninas e um menino, com idades entre dois e nove anos, constam na lista publicada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, assim como seis mulheres com mais de 70 anos. Oito dos 13 reféns libertados pertencem a três grupos familiares.

