Quatro canadenses foram executados na China, segundo Ottawa

O governo do Canadá informou nesta quarta-feira (19) que a China executou quatro cidadãos canadenses nas últimas semanas, apesar dos pedidos de clemência de Ottawa.

“Condenamos energicamente as execuções de canadenses na China”, declarou a ministra das Relações Exteriores Mélanie Joly aos jornalistas.

A ministra acrescentou que não poderia dar mais detalhes do caso devido aos pedidos de privacidade das famílias atingidas.

A embaixada da China defendeu as execuções argumentando que os canadenses foram condenados por crimes relacionados com drogas, segundo um comunicado enviado ao jornal Globe and Mail.

“Os crimes relacionados com drogas são graves, reconhecidos mundialmente como extremamente prejudiciais para a sociedade”, diz a nota.

“A China sempre impõe severas penas aos crimes relacionados com as drogas e mantém uma atitude de ‘tolerância zero’ para o problema das drogas”, acrescenta o texto.

Joly afirmou que ela e o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, que deixou o cargo na semana passada, haviam pedido clemência à China.

As relações entre Pequim e Ottawa têm sido tensas nos últimos anos.

A prisão de uma alta executiva chinesa em Vancouver, em cumprimento de uma decisão judicial dos Estados Unidos, em dezembro de 2018, e a detenção em represália por parte de Pequim de dois canadenses acusados de espionagem paralisaram as relações.

Depois, os laços se tensionaram ainda mais pelas acusações de interferência chinesa nas eleições canadenses de 2019 e 2021, o que Pequim nega.

