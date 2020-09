Quatro adolescentes e um servidor ficam feridos em incêndio no Degase

Quatro adolescentes internados em uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) no Rio de Janeiro e um servidor público sofreram queimaduras em um incêndio ocorrido na noite de sábado (6). Segundo o Degase, foram os internos que iniciaram o incêndio no quarto em que dormiam, na Escola João Luiz Alves, na zona norte do Rio.

Um dos adolescentes teve que ser internado no Hospital Getulio Vargas, na Penha, com queimaduras na região do pescoço e nas mãos, mas, segundo o Degase, seu estado de saúde é estável. Os outros três jovens foram atendidos no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, e já foram liberados para voltar à unidade socioeducativa.

Um servidor que abriu a porta do dormitório para tentar apagar o fogo também se feriu e foi socorrido no Hospital Evandro Freire, com queimaduras leves em uma das mãos.

O caso foi registrado na 21a Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, como ato infracional análogo ao crime de incêndio com lesão corporal.

