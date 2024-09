Quatar Airways anuncia intenção de compra de fatia minoritária de 25% da Virgin Australia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 19:55 Para compartilhar:

A Qatar Airways pretende adquirir uma participação acionária minoritária de 25% na Virgin Australia. O valor financeiro não foi informado. O negócio ainda depende de aprovação regulatória em conformidade com as regras do governo Austrália para investimentos estrangeiros em companhias do país.

“A participação minoritária serve como um investimento fundamental antes do retorno previsto da Virgin Australia à propriedade pública”, disse a Virgin Australia em nota distribuída em seu site. A proposta de compra refere-se à fatia detida pela Bain Capital.

“Esse investimento proposto está sujeito à aprovação regulatória. Não consideramos isso um dado adquirido e apresentamos propostas que descrevem os benefícios da transação para a aviação, para os viajantes e para a economia australiana”, disse a CEO da Virgin Australia Group, Jayne Hrdlicka.

Hrdlicka calcula que essa nova parceria gere um benefício de aproximadamente 3 bilhões de dólares australianos para a economia australiana por meio da melhora dos fluxos de visitantes nos próximos cinco anos. Outros benefícios serão gerados pelo aumento da capacidade de frete, apoiando as exportações de alto valor da Austrália para mercados como o Oriente Médio e a Europa, informou a Virgin Australia.