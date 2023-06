Quase um mês após confissão, Guarani afasta lateral-esquerdo Diego Porfírio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 19:20 Compartilhe

A direção do Guarani informou nesta quarta-feira o afastamento preventivo do lateral-esquerdo Diego Porfírio. A decisão foi tomada após a direção do clube campineiro tomar conhecimento oficial de que o jogador já tinha feito uma confissão sobre a sua participação na manipulação de resultados. Emprestado pelo Coritiba, ele confessou a participação no esquema de apostas, investigado pela Operação Penalidade Máxima promovida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Em depoimento no dia 19 de maio deste ano, Diego Porfírio confessou ter recebido R$ 50 mil para ser advertido com cartão amarelo contra o América-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão, quando ainda defendia o time paranaense. O jogador cumpriu com o combinado e levou o cartão naquela partida.

Anteriormente, o Guarani tinha adotado uma postura diferente em relação quando o lateral teve seu nome apenas citado na operação, mantendo a rotina normal das atividades, inclusive sendo relacionado nas duas partidas do time na Série B.

Após novas revelações, a direção de futebol decidiu por afastá-lo integralmente das atividades e irá se reunir com o staff do jogador para decidir o futuro do atleta. Porfírio ainda não foi julgado pelo STJD – Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

“De maneira preventiva, em função dos fatos apresentados na operação ‘Penalidade Máxima II’, o Guarani Futebol Clube afastou dos treinos o atleta Diego Porfirio, que está emprestado ao clube desde abril deste ano”, comunicou o Guarani em nota emitida aos órgãos de imprensa.

