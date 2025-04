Quase um ano depois, corpo de vítima de enchentes no RS é encontrado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na quinta-feira, 24, a identidade da 184ª vítima das enchentes que devastaram regiões do estado entre abril e maio de 2024. Segundo a Polícia Civil, foram localizados restos mortais de Olivan Paulo da Rosa, morador de Barros Cassal, no Vale do Rio Pardo.

A confirmação foi feita pelo Instituto Geral de Perícias, e ocorre no momento em que a tragédia completa um ano. Ainda conforme a Defesa Civil, 25 pessoas seguem desaparecidas.

Também foi encontrado, com vida, Jose Everaldo Vargas de Almeida, então seu nome acabou sendo retirado da lista de desaparecidos.

As enchentes de maio afetaram 478 municípios gaúchos e mais de 2 milhões de moradores do estado. O Rio Grande do Sul ainda se recupera dos estragos. O governador Eduardo Leite (PSDB) informou que o Plano Rio Grande investiu R$ 6,9 bilhões em diversas frente de atuação, que vão desde apoio emergencial às famílias que perderam bens e móveis, até paredes de rodovias, pontes e sistemas de abastecimento de água e energia.