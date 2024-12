‘Quase morri na mão de um policial que estava desequilibrado’, diz jovem jogado de ponte

Marcelo Amaral, de 25 anos, homem jogado do alto de uma ponte, em São Paulo, pelo policial militar Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, falou ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 8. No domingo passado, acontecia um baile funk. Amaral contou, em depoimento, que não estava no local e que só passava de moto pela região quando se deparou com diversos policiais com cassetetes.

“Quase morri na mão de um policial que estava desequilibrado. Não tem o que falar. O que passou na mente dele pra ele me jogar da ponte?”, afirmou o jovem dizendo que se assustou quando viu os PMs correndo em sua direção. Um deles era o soldado Pereira, que faz parte de um batalhão de Diadema, na grande São Paulo, e trabalha na Rocam, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motos.

Novas imagens do dia do crime mostram que Amaral parou em cima da ponte, desceu da moto e saiu correndo. Em seguida, os policiais foram atrás dele. Naquele momento, segundo a vítima, o policial o agrediu com golpes de cassetete na cabeça e nas costas. No entanto, a câmera de segurança mostra apenas quando ele volta com dois policiais.