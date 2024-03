Quase metade da Geração Z tem medo de voar após questões de segurança da Boeing

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/03/2024 - 1:17 Para compartilhar:

A fobia de voo da Geração Z é altíssima. Uma nova pesquisa descobriu que quase metade de todos os Zoomers têm medo de voar devido a problemas de segurança que afetam as aeronaves 737 da Boeing.

A JW Surety Bonds entrevistou 1.000 americanos sobre viagens aéreas, incluindo 230 membros da Geração Z, dos quais surpreendentes 49% estão agora com medo de embarcar em um avião.

“O medo de voar parece ser especialmente aumentado entre a Geração Z”, disse Merritt Ryan, da JW Surety Bonds, ao Post, observando que esses jovens sentem mais medo de voar do que membros de qualquer outra geração.

A terapeuta de Nova Iorque, Lesley Koeppel, diz que a pandemia da COVID-19 aumentou a ansiedade entre os Zoomers, à medida que perderam a capacidade de confiar tanto nos entes queridos como nas instituições sociais num momento crucial do seu desenvolvimento.

“As pessoas confiam nos seus pais enquanto crescem, mas eles [Geração Z] atingiram uma idade em que a Covid aconteceu, e havia todo o tipo de inconsistências que fizeram estas crianças pensarem: ‘Devemos confiar nestas instituições sociais?’” declarou Koeppel.

Ela disse que os pais – muitos dos quais ficaram preocupados durante a pandemia – estavam transmitindo suas próprias ansiedades. Ao mesmo tempo, fontes externas transmitiam mensagens contraditórias diariamente à medida que a informação evoluía.

“[Disseram à geração Z] Use máscara, não use máscara, seja vacinado, não seja vacinado, não toque em um pacote que chega em casa, agora você pode tocar no pacote”, explicou Koeppel. “Havia muita desinformação e inconsistência.”

“Eu realmente acho que isso colocou aquela geração em terreno instável, quando eles deveriam ser capazes de se afastar de seus pais e aprender a confiar nessas fontes nas quais não eram confiáveis. Quando você não confia, você desenvolve ansiedade e pode retroceder”, acrescentou ela.

Como resultado, diz Koeppel, muitos Zoomers enfrentam graves problemas de confiança e podem não estar dispostos a confiar em nada que a Boeing, as companhias aéreas e até mesmo a Autoridade Federal de Aviação lhes digam.

O Boeing 737 MAX 9 está atualmente sob investigação federal depois que um painel de cabine explodiu um voo da Alaska Airlines em pleno ar em janeiro, forçando um pouso de emergência.

Além disso, as ordens de bloqueio deram a muitos membros da Geração Z uma desculpa para se retirarem para o conforto e segurança das suas casas, enquanto os inúmeros perigos espreitavam lá fora – e agora estão com medo de enfrentar os seus medos.

“Se você tem ansiedade, uma das maneiras de tratá-la é a terapia de exposição, para que ela não tenha chance de tomar conta de você”, explicou Koeppel. “Quando o mundo foi fechado e as pessoas não viajavam, houve pelo menos um ano em que as pessoas não foram expostas ao que poderiam ter medo.”

No entanto, não é apenas a Geração Z que está preocupada em subir aos céus em meio à investigação em andamento da Boeing pela FAA.

A pesquisa da JW Surety Bonds também descobriu que 40% dos Baby Boomers e 39% dos Millennials também estavam preocupados em voar.

A Geração X foi a menos incomodada com os problemas da Boeing, com 38% dizendo que agora têm medo de voar para o céu.

