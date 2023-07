Quase metade da água da torneira nos EUA está contaminada, segundo estudo do governo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/07/2023 - 1:38 Compartilhe

Quase metade da água da torneira nos EUA está contaminada com produtos químicos conhecidos como “produtos químicos eternos”, de acordo com um novo estudo do US Geological Survey.

O número de pessoas que bebem água contaminada pode ser ainda maior do que o estudo descobriu, no entanto, porque os pesquisadores não foram capazes de testar todas as substâncias químicas consideradas perigosas para a saúde humana.

+ Pior seca em mais de 70 anos deixa Montevidéu quase sem água

Os PFAS são uma família de produtos químicos sintéticos onipresentes que permanecem no ambiente e no corpo humano. A exposição ao PFAS está ligada a problemas como câncer , obesidade, doenças da tireoide, colesterol alto, diminuição da fertilidade, danos ao fígado e supressão hormonal, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Existem mais de 12.000 tipos de PFAS no total, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde , mas apenas 32 dos compostos podem ser detectados por testes de laboratório desenvolvidos pelo US Geological Survey.

Anteriormente, havia informações limitadas sobre a quantidade exata de produtos químicos PFAS na água da torneira residencial, disseram os autores da pesquisa, publicada na quarta-feira na revista Environmental International. Eles acrescentaram que este estudo é o mais abrangente até o momento, incluindo poços privados e fontes públicas de água.

Os cientistas coletaram amostras de água diretamente de torneiras em 716 locais – 269 de poços privados e 447 de fontes públicas – entre 2016 e 2021. Com base em suas descobertas, eles estimam que pelo menos um produto químico PFAS seria detectado em 45% da água potável dos EUA. amostras.

A maior parte da contaminação veio de fontes de água próximas a áreas urbanas e em áreas que geraram PFAS, como manufaturas que usam produtos químicos em seus produtos ou locais onde os resíduos foram coletados.

Os PFAS são encontrados em centenas de utensílios domésticos. Os produtos químicos são usados ​​para fazer tapetes e roupas resistentes a manchas. Eles evitam que os alimentos grudem nas panelas e embalagens de alimentos e são bons para evitar que a gordura e a água encharquem. Os PFAS estão em telefones celulares, aviões comerciais e veículos de baixa emissão, nos alimentos que você pode comprar no mercado de agricultores ou na mercearia e na água da chuva e no fio dental. Eles estão até na poeira que se acumula em sua casa.

Um estudo de 2019 sugeriu que os produtos químicos PFAS podem ser encontrados em 98% da população dos EUA. Com isso em mente, o novo número de 45% pode parecer baixo.

Um filtro de carbono pode ajudar, mas deve ser trocado regularmente. Se usado por muito tempo, o filtro pode ficar saturado com produtos químicos e não funcionar tão bem.

Se os padrões forem finalizados, os sistemas de água terão que determinar se os níveis desses PFAS representam um risco potencial. Eles também podem precisar instalar tratamento ou tomar outras medidas, disse a EPA, e podem até precisar mudar para diferentes fontes de água.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias