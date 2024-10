Quase 50 mil eleitores anularam voto digitando 13 no primeiro turno em SP

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/renan/ 09/10/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Mais de 48 mil eleitores anularam o voto digitando 13, número do PT, nas urnas eletrônicas durante a votação para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizada neste domingo, 6, em São Paulo (SP). O Partido dos Trabalhadores não disputou as eleições na capital paulista e optou por apoiar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), cujo número é 50.

De acordo com o levantamento feito pelo “O Globo” com base no RDV (Registro Digital de Voto) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número 13 foi o segundo mais utilizado para anulação de votos por parte dos eleitores. O “dígito petista” ficou atrás apenas do “00”, que foi a escolha de 258 mil votantes.

Boulos foi o segundo colocado nas eleições municipais de São Paulo e irá disputar o segundo turno contra Ricardo Nunes (MDB). A diferença de votos entre o atual prefeito e o psolista foi de 25 mil.

Caso metade dos eleitores que anularam apertando 13 tivessem escolhido o candidato apoiado pelo partido, Boulos teria terminado como o mais votado do primeiro turno.

Conforme o levantamento, a zona eleitoral em que o psolista mais “perdeu votos” para o 13 foi em São Mateus, na região leste da capital paulista. No local, 1,3% dos eleitores digitaram o número do PT nas urnas. As outras áreas onde o possível erro foi comum são o Jardim Helena e a Cidade Tiradentes, territórios em que o deputado federal tinha mais votos.

As eleições de 2024 foram as primeiras em que o PT não teve candidato próprio desde 1985.

Ainda segundo o estudo, 18 mil eleitores da capital paulista apertaram o 22, do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro que apoia o atual prefeito Ricardo Nunes.