Quase 50.000 deslocados por combates no norte de Mianmar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 6:42

Quase 50.000 pessoas foram deslocadas pelos combates no norte de Mianmar entre uma aliança de grupos armados étnicos e os militares da junta que governa o país, informou a ONU nesta sexta-feira.

“Até 9 de novembro, quase 50.000 pessoas no norte de Shan (estado de Mianmar na fronteira com a China) foram forçadas ao deslocamento”, afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA)

Há duas semanas, uma aliança de grupos rebeldes iniciou uma ofensiva contra as posições do Exército neste estado do norte do país, no maior desafio militar contra a junta desde o golpe de Estado de 2021, segundo os analistas.

A união formada pelo Exército de Libertação Nacional de Taaung (TNLA), o Exército de Arakan (AA) e a Aliança Nacional Democrática de Mianmar (MNDAA) afirma que assumiu o controle de dezenas de postos militares e que bloqueou importantes rotas comerciais em direção à China.

O isolamento desta região repleta de selva dificulta a verificação do número de baixas provocadas pelos combates.

O OCHA também destacou que outras 40.000 pessoas foram deslocadas devido aos combates entre o Exército e seus oponentes nas regiões vizinhas de Sagaing e Kachin desde o início de novembro.

