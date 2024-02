Quase 40 ativistas de extrema direita presos em Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 17:36 Para compartilhar:

A polícia francesa deteve neste sábado (10) 39 pessoas ligadas aos círculos de extrema direita por “participação em um agrupamento com o propósito de cometer violências e degradações”, informou à AFP uma fonte familiarizada com o caso.

Os ativistas foram detidos no meio da tarde após prestar homenagem no cemitério parisiense de Charonne ao escritor Robert Brasillach, fuzilado em 1945 após a libertação da França por sua colaboração com a Alemanha nazista, precisou a fonte.

Entre os detidos estão vários líderes conhecidos de grupos de extrema direita. Cerca de vinte deles já estavam fichados por suas atividades e alguns tinham proibição de entrar em Paris.

Antes da operação, eles foram avistados perto de uma manifestação sindical contra a extrema direita.

