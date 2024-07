Quase 300.000 deslocados pela chegada do tufão ao leste da China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2024 - 7:25 Para compartilhar:

As autoridades evacuaram quase 300.000 pessoas e suspenderam nesta sexta-feira (26) o transporte público no leste da China diante da chegada do tufão Gaemi, que deixou diversos mortos em Taiwan e Filipinas.

A tempestade tocou a terra na quinta de madrugada em Taiwan, provocou inundações na segunda maior cidade da ilha e deixou pelo menos cinco mortos.

Em sua passagem perto das Filipinas, o tufão exacerbou as chuvas da estação e causou inundações e deslizamentos de terra que mataram 20 pessoas.

A tempestade, embora enfraquecida, tocou a terra na quinta-feira ao redor das 20h (9h) na província chinesa de Fujian, disse a imprensa estatal.

Diante da previsão de chuvas torrenciais e inundações, as autoridades retiraram mais de 290.000 pessoas nessa província e suspenderam o transporte público, a jornada de trabalho e as aulas em algumas cidades.

Na província vizinha de Zhejiang, as chuvas e o vento já haviam transformado algumas ruas em rios e arrancado árvores, segundo as imagens divulgadas pela rede estatal CCTV.

O tufão também deve levar chuvas intensas às províncias centrais de Jiangxi e Henan, disse a imprensa estatal.

E a província de Guangzhou, a mais populosa da China, suspendeu nesta sexta-feira algumas conexões ferroviárias ante o impacto previsto do tufão, disse a CCTV.

Citando o canal meteorológico oficial China Weather Network, a rede assegura que a tempestade avançará para o noroeste e “enfraquecerá gradualmente” em seu percurso até Jiangxi.

Até agora não foram reportadas mortes, feridos ou desaparecidos devido ao tufão.

