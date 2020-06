Quase 30 migrantes testam positivo para coronavírus na Itália

AGRIGENTO, 24 JUN (ANSA) – Quase 30 migrantes forçados que estão de quarentena em uma balsa na costa da Itália testaram positivo para o coronavírus Sars-CoV-2.

O grupo havia sido socorrido pela ONG alemã Sea Watch na costa da Líbia, no Mediterrâneo Central, e transferido para a balsa “Moby Zazà”, que foi equipada pelas autoridades italianas para isolar migrantes e refugiados resgatados durante a pandemia.

A embarcação está ancorada na costa de Porto Empedocle, na Sicília. Os 209 deslocados internacionais a bordo do navio foram submetidos ao exame RT-PCR, que detecta o material genético do coronavírus, e 28 testaram positivo.

Além disso, um migrante camaronês que também foi resgatado pela Sea Watch está internado no departamento de doenças infecciosas do Hospital Sant’Elia, em Caltanissetta, na Sicília, com Covid-19.

O governador conservador da região, Nello Musumeci, disse que o caso justifica a decisão de colocar migrantes e refugiados em quarentena antes de autorizar seu desembarque. “Quem quase nos acusou de racismo hoje perceberá que tínhamos razão”, afirmou.

A Itália já recebeu 6.195 deslocados internacionais pela rota do Mediterrâneo Central em 2020, o que significa um crescimento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado e queda de 62% na comparação com 2018, segundo o Ministério do Interior. (ANSA)

