ROMA, 15 AGO (ANSA) – Quase 150 mil ucranianos pediram proteção temporária na Itália desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

O dado foi divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Ministério do Interior italiano e diz respeito a um instrumento criado pela União Europeia para permitir que pessoas em fuga do conflito possam residir, trabalhar, estudar e receber assistência médica no bloco. (ANSA).