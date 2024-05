Quase 100 caminhões de ajuda humanitária chegaram a Gaza pelo cais americano, diz ONU

Para compartilhar:

Foto cortesia do Comando Central dos EUA (CENTCOM) tirada em 26 de abril de 2024, mostra a construção do píer flutuante JLOTS no Mar Mediterrâneo - US Central Command (CENTCOM)/AFP/Arquivos