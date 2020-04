Quase 10 mil brasileiros com dificuldade de retornar já voltaram, diz Araújo

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o foco da pasta é repatriar os cerca de 5 mil brasileiros que estão no exterior e enfrentam dificuldades para retornar ao País. Desde o início da pandemia, o Brasil conseguiu viabilizar a volta de aproximadamente 10 mil pessoas, de acordo com Araújo, dos quase 16 mil com dificuldade de retornar ao País.

Araújo também relembrou encontro por videoconferência que ocorreu na última semana entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes do G20. De acordo com Araújo, os outros países estão alinhados sobre a preocupação com a saúde da população atrelada a uma preocupação com a economia e os setores mais vulneráveis.

Ainda segundo o chanceler, há um comprometimento de diversas nações para evitar medidas protecionistas durante a pandemia do novo coronavírus. Araújo destacou, ainda, a importância da exportação de alimentos durante o período e o papel do Brasil.