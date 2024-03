Quarto luxuoso de filha caçula de Roberto Justus chama atenção e web reage: ‘Desnecessário’

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 18:41 Para compartilhar:

A empresária Ana Paula Siebert usou as redes sociais, no último domingo, 10, para compartilhar imagens do novo quarto de sua filha Vicky, de 3 anos. A menina, que é filha caçula de Roberto Justus, ganhou um cômodo intitulado “Magic Mushroom”, que conta com decoração temática, mesa de maquiagem e closet.

“Em cada projeto da Vicky realizo também muito dos meus sonhos de infância”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed de seu Instagram ao apresentar o quarto, desenhado pelo escritório Bá Cla Arquitetura.

“E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela”, concluiu ela.

No entanto, o luxuoso cômodo dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns internautas, a publicação não foi considerada de bom tom.

“Eu não teria coragem de ostentar um exagero desse pra satisfazer uma única criança em meio a tantas notícias de crianças numa situação de extrema pobreza”, comentou uma seguidora. “Desnecessário postar isso com tanta gente por aí que não tem condições de comprar uma cama”, comentou outra. “Uma realidade que infelizmente 99% das crianças não vivem”, disse mais uma. “Deve ser ótimo ser Ryco”, ironizou outra seguidora. “Todas as crianças poderiam ter o direito de ter pelo menos o básico”, lamentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias