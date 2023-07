Quarto de hotel mais caro do mundo custa R$ 350 mil e internautas criticam

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 5:49 Compartilhe

Acontece que dinheiro não compra bom gosto. O quarto de hotel mais caro do mundo custará US $ 150.000 (aproximadamente R$ 710 mil) para a estadia mínima de duas noites – mas depois de um tour do agente imobiliário e YouTuber Enes Yilmazer, os críticos online estão declarando que não vale a pena.

A Empathy Suite, que abrange os dois níveis superiores do Palms Casino Resort em Las Vegas, foi projetada pelo artista de vanguarda britânico Damien Hirst. Somente sua obra de arte na cobertura de 850 metros quadrados foi avaliada entre US$ 36 milhões e US$ 39 milhões.

No tour, postado em maio no canal do Yilmazer no YouTube, ele observa os dois quartos king, piscina privativa e terraço, bem como a vista deslumbrante da Las Vegas Strip através das janelas do chão ao teto.

O espaço único – que apresenta tema de borboleta por toda parte – também vem com mordomo 24 horas, sala de jogos, cinema privativo, sala de cura com sal, sala de ginástica e duas salas de massagem.

Yilmazer começa com a área de estar principal da sala, apontando os pisos pavimentados com mármore cinza Vênus e o “sofá mais longo” que ele já viu. “Começa ali, contorna a coluna e vai até aquele lado”, diz ele, incrédulo.

Ele disse que você poderia “entreter facilmente 40 a 50 pessoas” apenas neste espaço. “Este é um espaço perfeito para eventos ou festas… tem uma vista incrível da Strip”, ele se emocionou.

Yilmazer então destaca o que ele considera a “característica mais legal” da suíte cara – a piscina, que se projeta para fora da varanda. Se a piscina é a parte mais legal da cobertura, então Yilmazer chama o bar de “coração” dela.

Embora Yilmazer tenha pintado uma imagem luxuosa, alguns usuários de mídia social hesitaram com o alto preço. “A obra de arte é repugnante e sinistra e o resto dessa monstruosidade superfaturada é tão berrante e de mau gosto quanto esperaríamos de Las Vegas”, comentou um crítico. “Este ‘palácio’ é um desastre”, afirmou outro. “Eu não conseguiria projetar um quarto de hotel mais feio nem se tentasse”, riu um terceiro. “Eles teriam feito melhor se enchessem o lugar com móveis populares.”

