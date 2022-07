Quarterback Douglas Rodrigues, do Santa Maria Soldiers, é eleito MVP da 7ª semana da Liga BFA Jogador deu cinco passes para touchdowns para seus companheiros no último final de semana







A atuação destacada do quarterback Douglas Rodrigues, do Santa Maria Soldiers, rendeu ao atleta o prêmio de MVP da sétima rodada da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O jogador foi um dos destaques da vitória do atual campeão gaúcho contra o União da Serra, por 41 a 12, no estádio Eucaliptos, em Santa Maria-RS.

No triunfo, Douglas Rodrigues deu cinco passes para touchdowns. Essa foi a segunda vitória do time gaúcho na competição. Antes, o time já havia vencido o Canoas Bulls, por 30 a 10, na estreia do torneio nacional.

Entrevistado pela Agência Valinor Conteúdo, Douglas Rodrigues destacou a eleição de MVP da sétima rodada da Liga BFA, mas ressaltou que ainda tem muito que evoluir para o restante da competição.

“É sempre bom ter reconhecimento, mas sou uma pessoa muito consciente das coisas. É aproveitar um pouco, mas sei que tenho muito a melhorar para que possamos chegar onde queremos. Temos muito trabalho pela frente, vamos encarar times ainda mais difíceis e ainda tem os playoffs”, afirmou.

Sobre a vitória, Douglas Rodrigues salientou o excelente jogo ofensivo do Santa Maria Soldiers ante o Canoa Bulls.

“Tivemos um ataque bastante conciso neste jogo e executamos tudo aquilo que propomos, mesmo com vários problemas de faltas e coisas assim. Além disso, conseguimos superar a adversidade do campo, que estava com bastante lama (por causa da chuva). Conseguimos ter sucesso tanto no ataque aéreo quanto no terrestre”, analisou.

Douglas Rodrigues também comentou que espera que o Santa Maria Soldiers consiga bater de frente com os grandes times da Conferência Sul.

“Estamos buscando esse título da Conferência Sul, que a gente ainda não conseguiu. A gente espera entregar o máximo em todos os jogos e tentar melhorar semana a semana nos treinos. Temos um time bastante jovem, com muita gente que chegou há pouco tempo, e por isso ainda estamos fazendo alguns ajustes no sistema e reconstruindo o time”, completou.

O próximo compromisso do Santa Maria Soldiers é o clássico do Sul contra o Timbó-Rex, no dia 20 de agosto, em Santa Catarina.

E MAIS:

Premiados das outras semanas

Na primeira semana da Liga BFA, o MVP da rodada foi o quarterback Rodrigo Dantas, do João Pessoa Espectros. O atleta, que não jogava há cerca de quatro anos em função de uma contusão, deu quatro passes para TDs na vitória sobre o São Bento Snakes, por 40 a 0.

Já na segunda semana da competição nacional, o MVP da rodada escolhido pela Liga BFA foi o defensive line mexicano Julio Villarreal, do Canoas Bulls. O atleta estreou na vitória do time gaúcho sobre o Porto Alegre Pumpkins por 18 a 13.

Na terceira semana da Liga BFA, o linebacker Gabriel Stutz, do Vasco Almirantes, foi eleito o MVP da terceira semana da Liga BFA. O jogador ajudou a equipe carioca a vencer o Palmeiras Locomotives, de virada, por 16 a 9, em partida válida pela Conferência Sudeste da competição nacional.

O wide receiver João Victor, do Carrancas FA, foi o MVP da quarta semana da Liga BFA. O jogador teve uma jornada desafiadora naquela rodada. Além de jogar em sua posição de origem, o atleta teve que assumir a armação das jogadas após a contusão do quarterback norte-americano Tyler Urban, e ajudou o seu time a superar o São Bento Snakes.

Na quinta semana da Liga BFA, o quarterback norte-americano Marco Aguinaga foi eleito o MPV. O jogador deu cinco passes para touchdowns na vitória sobre o Tubarões do Cerrado, por 44 a 0, em Belo Horizonte. De acordo com o perfil do Instagram Mapa do FABR, o quarterback teve 76% dos passes completos (27 acertos dos 34 passes tentados), conquistou 456 jardas áreas e teve rating de 158.3.

O wide receiver Eduardo da Silva, do São Luis Sharks, foi eleito MVP da sexta semana da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O jogador foi um dos destaques da vitória do time maranhense contra o Remo Lions, por 22 a 19, no Campo Leão Dourado, em São Luís.

E MAIS: