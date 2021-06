Quartararo vence o GP da Holanda de MotoGP

O francês Fabio Quartararo, da equipe Yamaha, venceu o Grande Prêmio da Holanda, a nona rodada da temporada do Mundial de MotoGP, disputado neste domingo em Assen, ampliando para 34 pontos sua vantagem sobre os adversários na luta pelo título.

Quartararo assumiu a liderança da corrida na 7ª volta, posição que não abandonou, e soma quatro vitórias e seis pódios em 2021.

Os espanhóis Maverick Viñales (Yamaha) e o atual campeão da categoria Joan Mir (Suzuki) ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

O também francês Johann Zarco (Ducati), vice-líder do mundial, terminou em quarto e ampliou para 13 pontos a diferença sobre o terceiro colocado no campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que concluiu a prova na Holanda em sexto.

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou em 5º e o espanhol Marc Márquez (Honda) em 7º, depois de largar na 20ª posição no grid.

Valentino Rossi (Yamaha-SRT), que iniciou a prova no 12º lugar, caiu na volta 8.

Depois de uma primeira metade da temporada decepcionante (ele é 19º com 17 pontos), o italiano de 42 anos tem que decidir após a pausa de verão (no hemisfério norte) do campeonato se vai se aposentar ou ficar por mais uma temporada.

O Grande Prêmio da Holanda foi disputado com a presença de 11.500 espectadores e foi o último antes das férias de verão.

O Mundial de MotoGP volta com duas corridas no Red Bull Ring em Spielberg, na Áustria, nos dias 8 e 15 de agosto, com capacidade total de público liberada nas arquibancadas.

