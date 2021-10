Quartararo fatura título na MotoGP em ‘adeus’ de Rossi na Itália

MISANO ADRIATICO, 24 OUT (ANSA) – O francês Fabio Quartararo, de 22 anos de idade, conquistou neste domingo (24) seu primeiro título na MotoGP, em prova marcada também pela despedida de Valentino Rossi dos torcedores italianos.

Quartararo, que corre pela Yamaha, terminou o Grande Prêmio do ‘Made in Italy’ e da Emilia-Romagna, em Misano, na quarta posição e não pode mais ser alcançado na tabela por Francesco Bagnaia (Ducati), que caiu enquanto liderava a corrida e abandonou.

Com isso, o francês foi a 267 pontos, contra 202 de Bagnaia, faltando apenas duas etapas para o fim do campeonato. A prova em Misano teve vitória do espanhol Marc Márquez (Honda), seguido por seu compatriota Pol Espargaró (Honda) e pelo italiano Enea Bastianini (Avintia).

Já Valentino Rossi (STR Yamaha), que largara da última posição, terminou em 10º em sua última prova na Itália – o heptacampeão já anunciou que vai abandonar as pistas no fim da temporada.

“Adeus, Valentino! Herói, ícone e inspiração para muitos na Itália e no mundo! Última dança em casa concluída”, diz uma mensagem no Twitter oficial da MotoGP.

Ovacionado pelo público, o piloto lançou seu capacete para a torcida e também foi homenageado com um prêmio honorário entregue pelo ministro italiano das Relações Exteriores, Luigi Di Maio.

“Valentino Rossi é um embaixador do made in Italy no mundo. Em qualquer lugar que eu vá, na lista de quem me diz que ama a Itália sempre está Valentino Rossi’, afirmou o chanceler.

“Com esse reconhecimento, dizemos ‘obrigado’ a um personagem que não é apenas um protagonista do esporte a motor que representou a Itália no mundo todo, mas que também fez o ‘made in Italy’ viajar em altíssima velocidade sobre duas rodas”, acrescentou Di Maio. (ANSA).

Saiba mais