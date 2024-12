Quarta vítima da queda de ponte entre TO e MA é confirmada

O Corpo de Bombeiros do Tocantins informou que foram recuperados nesta terça-feira os corpos de mais três vítimas do acidente com uma ponte na divisa do Tocantins com o Maranhão, levando o número de mortes confirmadas até o momento a quatro.

+ TO: contaminação com ácido e agrotóxico interrompe consumo de água e dificulta buscas

Lista divulgada pela instituição aponta que ainda há 13 desaparecidos.

Entre as vítimas localizadas nesta terça, estão uma menina de 11 anos e a motorista do caminhão carregado com ácido sulfúrico que caiu no rio e está submerso no local do acidente.

Informações da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão apontam que o desabamento ocorreu por volta das 14h50 da tarde de domingo, isolando a ligação com o Estado do Tocantins.

Construída em concreto armado, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como “Ponte JK”, foi inaugurada em 1960, conforme o governo do Tocantins. Ela tinha 533 metros de extensão e fica localizada na rodovia BR-226, que liga Belém a Brasília.

Em nota, o governo do Maranhão informou que a ordem de serviço para a construção da nova estrutura será assinada ainda neste ano e a obra deverá ser entregue em 2025.