Quarta temporada de ‘The Good Doctor’ será exibida na Rede Globo

Os episódios da quarta temporada de “The Good Doctor” (O Bom Doutor, em português) começam a ser exibidos em 9 de junho na Rede Globo. Os capítulos vão ao ar todas as quintas-feiras, logo após a exibição dos episódios de No Limite.

O quarto ano da série trará a nova fase da história, além de mostrar a rotina atribulada e desafiadora no hospital em meio ao cenário da covid-19. O amado doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) vive alguns conflitos no relacionamento com Lea (Paige Spara) devido ao distanciamento social. Além disso, Park (Will Yun Lee) se muda para o apartamento de Shaun, e Andrews (Hill Harper) vai residir na própria garagem para proteger a família.





Outro fato que marca a temporada é a chegada de novos residentes, que passam a integrar a equipe e são supervisionados por Shaun. Já a relação do médico com Asher (Noah Galvin), Olivia (Summer Brown), Jordan (Bria Samoné Henderson) e Enrique (Brian Marc) vai gerar algumas dificuldades.

No Brasil, o GloboPlay disponibiliza da primeira à quarta temporada da série, além de parte do quinto ano da produção. O quarto ano tem 20 episódios e será exibido pela primeira vez na TV aberta.