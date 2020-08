Quarta edição do Prêmio eSports Brasil acontece em dezembro

Maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina, o Prêmio eSports Brasil, uma iniciativa da Globo e da Go4it, terá sua quarta edição em dezembro, em data a ser confirmada. O evento homenageia os principais atletas e personalidades do segmento em 20 categorias.

“O Prêmio eSports Brasil se consolidou como a grande celebração da indústria de eSports no Brasil. Neste ano diferente, com tantas restrições, os jogos e os eSports cresceram e ajudaram a manter muita gente em casa. Faremos adaptações para refletir os cuidados com a segurança dos envolvidos, mas a premiação está garantida”, explica Leandro Valentim, head de eSports e Games da Globo.

A eleição tem algumas mudanças este ano, como o aumento no número de jurados (de 60 para 74). As categorias ‘Melhor Caster’, ‘Melhor Streamer’, ‘Melhor Jogo’ e ‘Melhor Organização’ terão participação do público somente na primeira fase, quando serão eleitos os cinco finalistas de cada uma. A escolha do vencedor passa a ser feita por um júri formado por jornalistas especializados em eSports. A categoria ‘Craque da Galera’ permanece com votação 100% popular.

“O Prêmio continua evoluindo e aprimorando o sistema de votação. No ano passado tivemos 60 jurados e em 2020, teremos 74. O conhecimento que estes profissionais possuem é essencial para honrarmos os melhores nomes do esporte eletrônico nacional a cada edição. O público também exerce um papel fundamental. Em 2019, atingimos a marca de 10 milhões, o que comprova a força e o alto engajamento do fã da modalidade”, afirma Thiago Milhazes, Head de Marketing do Prêmio eSports Brasil pela Go4it.

Durante o primeiro semestre de 2020, o Prêmio eSports Brasil promoveu ações especiais. Um exemplo foi a live solidária, que reuniu streamers vencedores do Prêmio, como ‘YoDa’, ‘Netenho’ e ‘Cerol’ e arrecadou 36 mil reais para a CUFA, a Central Única das Favelas. Em junho, foi realizado o ‘PeB Talks’, uma série de painéis com grandes nomes do esporte eletrônico, reunindo mais de 34 mil espectadores; e a campanha #PeBJogaLimpo, para a conscientização e importância da higiene das mãos durante a pandemia.

