Quarles, do Fed, diz que desequilíbrios nas cadeias de abastecimento são transitórios

(Reuters) – Os desequilíbrios nas cadeias de abastecimento e a maior demanda que têm levado a uma inflação mais alta nos Estados Unidos são transitórios e o Federal Reserve tem as ferramentas para dar uma resposta caso a inflação permaneça elevada por mais tempo do que o esperado, disse o vice-chair de supervisão do Fed, Randal Quarles, nesta segunda-feira.

“Se daqui a um ano não virmos a inflação diminuir para algo mais próximo da nossa meta de 2%… temos as ferramentas do Fed para então começar –como tradicionalmente faríamos– a aumentar as taxas de juros, a mudar nossa política monetária de forma a lidar com a inflação”, disse Quarles durante convenção anual da Associação de Banqueiros de Utah. “Não estamos atrasados.”

(Por Jonnelle Marte)

Veja também