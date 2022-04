Quarenta e oito jogos neste domingo em torneio estadual na Rio Tennis Academy Finalistas dos 16 anos serão definidos deste domingo. Atletas buscam vaga em Roland Garros

Depois da chuva atrapalhar toda a rodada de sexta-feira, o sábado foi marcado por mais de cinquenta partidas na abertura da segunda etapa do Circuito Infantojuvenil da TênisRJ, evento que conta pontos para o ranking estadual e também ranking da Confederação Brasileira de Tênis. A competição acontece nas seis quadras de saibro do novo centro de tênis, a Rio Tennis Academy, situada no bairro de Laranjeiras.

Destaque para a categoria 16 anos masculino e feminino que vale vaga para os campeões para o pré-quali de Roland Garros juvenil que será realizado no Rio de Janeiro também em abril. Este pré-quali leva os atletas com tudo pago para Paris, disputar a chave juvenil de um dos quatro Grand Slams, no meio do ano.

Entre os meninos foram definidas as quartas de final com dois atletas de projetos sociais avançando. Antonio Vitor, do Tênis na Lagoa, e Valter Albuquerque, da Escola Fabiano de Paula, da comunidade da Rocinha. Antonio enfrenta o principal favorito e segundo do ranking do estado, Guilherme Gomes. Valtinho enfrenta Bruno Matta. Os outros dois jogos serão entre Pedro Ribeiro e Juan Etchecoin e Nicolas Oliveira contra João Pedro Werner. Todos os duelos não antes das 13h30 e não antes das 19h30 os vencedores jogarão a semifinal.

No feminino, a pernambucana Cecília Costa, com ranking mundial até 18 anos, avançou à semifinal e enfrenta a carioca Beatriz Rangel. A outra semifinal será entre as cariocas Stephany Lima e Maria Bragança, respectivas terceira e segunda do ranking do estado. Os jogos também ocorrem às 13h30.

O torneio é realizado nas categorias desde os 10 anos até os 18 e o domingo vai definir os semifinalistas. Nos 12 anos, a atleta da Rio Tennis Academy, Maria Eduarda Pessoa, terceira do estado, avançou e joga as quartas de final contra Pietra Gilard a partir das 15h deste domingo.

Serão 117 atletas dos estados do RJ, DF, SP, ES, PE, RS e TO na disputa do torneio que se encerra na terça-feira, dia 5.

A Rio Tennis Academy possui nove quadras de tênis (seis de saibro e três duras), quatro de Beach Tennis e uma de Beach Tennis Kids além das melhores infraestruturas do Brasil tanto para o alto-rendimento quanto para o tênis e Beach Tennis social.

A Rio Tennis Academy inova com o sistema PFW (Performance, Fisio e Wellness): o mais novo conceito de academia que integra medicina esportiva, treinamento, nutrição e fisioterapia, coordenado por Victor Santos.

E MAIS:

Saiba mais