Quanto tempo realmente devem durar os sintomas de resfriado e gripe

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/01/2024 - 5:29 Para compartilhar:

Como parece que todo mundo está lutando contra algum tipo de doença, os especialistas médicos aconselharam quando você deve consultar um médico.

Os sintomas de um resfriado comum tendem a aumentar nos primeiros dias após a doença de uma pessoa, embora certos sintomas, como coriza ou tosse consistente, possam durar até 14 dias, de acordo com a agência americana CDC.

No entanto, os sintomas da gripe, do VSR, do coronavírus e de outros vírus normalmente duram sete dias – mas podem continuar por até duas semanas.

Pessoas com doenças pré-existentes, como asma, podem apresentar sintomas por muito tempo, deixando alguns curiosos para saber quando a tosse significa que devem marcar uma consulta no consultório médico.

Lena Wen disse à CNN que aqueles que sofreram sintomas por mais de duas semanas sem se sentirem melhor deveriam consultar um profissional médico.

Pessoas com falta de ar, dor no peito e incapacidade de reter líquidos devem consultar um médico o mais rápido possível.

Além disso, aqueles em idades extremas – recém-nascidos e idosos – e aqueles com condições médicas subjacentes correm um risco maior de desenvolver sintomas graves e devem procurar cuidados médicos mais cedo do que o indivíduo médio. Na verdade, as taxas de hospitalização são mais elevadas entre crianças pequenas e idosos .

Wen também alertou que uma infecção viral pode evoluir para uma infecção bacteriana se não for tratada. Ela também observou que os sintomas poderiam ser um sinal de outra condição, que a atenção médica ajudaria a descobrir.

Embora existam vários marcadores gerais para indicar quando alguém deve consultar um médico, Wen incentiva todos a ficarem atentos ao seu corpo e a procurarem ajuda médica quando acharem que devem.

“As medidas preventivas são todas iguais – você sabe, fique em casa se estiver doente, lave as mãos, tussa na manga, não esfregue os olhos, nariz e boca, mantenha as vacinas em dia”, disse o Dr. Philip Huang, diretor de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Dallas, no Texas, disse à ABC News .

No entanto, a urgência que levou a taxas de vacinação mais elevadas e os esforços de sensibilização do público que ocorreram nos primeiros dias da pandemia da COVID-19 desapareceram em grande parte, dando lugar à complacência e à “fadiga da COVID” – mesmo que as pessoas continuem a morrer de a doença.

Como tal, os especialistas ainda estão soando o alarme. Na quinta-feira (11), as autoridades de saúde de Wisconsin instaram as mulheres grávidas a tomarem a nova vacina para proteger os recém-nascidos do VSR. Até agora, o vírus matou três crianças e quase 600 bebês nesta temporada, informou o Milwaukee Journal Sentinel.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias