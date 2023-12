Quanto seu time vai faturar? Veja a premiação do Campeonato Brasileiro 2023

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/12/2023 - 2:18 Para compartilhar:

Os 16 clubes que permaneceram na Série A do Campeonato Brasileiro receberão uma premiação total de quase R$ 500 milhões, segundo a CNN. De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, em 2022, o bolo total foi de R$ 450 milhões, e este valor sofreu um reajuste de 5,61% neste ano – a média do IGPM (5,45%) e do IPCA (5,78%). Dessa forma, o bolo total seria de aproximadamente de R$ 475 milhões.

A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão do Brasileirão é repartida entre os clubes participantes de acordo com a posição final na tabela. O campeão recebe a maior fatia (10%), o vice ganha um pouco menos e assim por diante. Os quatro rebaixados ficam sem nada.

Os valores são relativos às transmissões em TV aberta e fechada. O campeão ficará com o maior valor: entre R$ 47,5 e 47,8 milhões. Os quatro times rebaixados para a Série B não serão premiados.

Do 1º ao 10° colocado, cada clube recebe entre R$ 2,4 milhões e R$ 2,5 milhões a menos que o rival imediatamente acima. Da 10ª para a 11ª colocação, o valor cai consideravelmente: R$ 5,7 milhões.

Confira os valores aproximados de cada colocação, segundo a CNN e o Rodrigo Mattos:

1º colocado – R$ 47,8 milhões

2º colocado – R$ 45,4 milhões

3º colocado – R$ 43 milhões

4º colocado – R$ 40,6 milhões

5º colocado – R$ 38,2 milhões

6º colocado – R$ 35,8 milhões

7º colocado – R$ 33,4 milhões

8º colocado – R$ 31 milhões

9º colocado – R$ 28,6 milhões

10º colocado – R$ 26,3 milhões

11º colocado – R$ 20,5 milhões

12º colocado – R$ 19,1 milhões

13º colocado – R$ 17,6 milhões

14º colocado – R$ 17,2 milhões

15º colocado – R$ 16,7 milhões

16º colocado – R$ 16,2 milhões

O gol do Fotaleza nos minutos finais contra o Santos, não apenas rebaixou o time paulista, como derrubou o São Paulo da 10ª para a 11ª posição, fazendo o Tricolor perder quase 6 milhões de reais de faturamento.

O Botafogo não apenas perdeu o título praticamente ganho com rodadas de antecedência, como perdeu aproximadamente R$ 10 milhões ao cair para a 5ª colocação.

