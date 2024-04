Quanto seu espaço de trabalho afeta a produtividade?

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/04/2024 - 1:18 Para compartilhar:

Demora até dois anos para deixar seu espaço de trabalho perfeito, de acordo com um novo estudo.

Antes do Dia da Organização, em 26 de abril, a pesquisa realizada com 2.000 trabalhadores de escritório nos EUA revelou que apenas 40% estão “muito satisfeitos” com seu espaço de trabalho atual, seja ele em casa ou no escritório.

Os insatisfeitos culparam a falta de espaço (48%), dores nas costas causadas pela cadeira (34%) e a área muito bagunçada (32%).

No geral, 79% das pessoas orgulham-se da configuração do seu espaço de trabalho e 86% consideram que o seu espaço de trabalho tem um impacto “enorme” ou “moderado” na sua felicidade.

Encomendado pela Mind Reader e conduzido pela OnePoll, o estudo descobriu que 83% se sentem mais produtivos se o seu espaço de trabalho for organizado e – se fosse mais organizado – acreditam que poderiam aumentar a sua produtividade em 38%.

Três quartos disseram que considerariam até mesmo compartilhar seu espaço de trabalho com um famoso apresentador de talk show diurno, se pudessem.

As principais escolhas para colegas de trabalho famosos incluem Drew Barrymore (21%), Kelly Clarkson (19%) e Jennifer Hudson (15%).

Mais de metade (58%) disse que eram “organizados profissionalmente”, mas admitiram que são pessoalmente caóticos.

Na verdade, as pessoas sentiam-se mais organizadas no seu trabalho (61%) e menos organizadas na sua saúde mental (27%).

Em comparação com outros aspectos da sua vida, 77% afirmaram que o seu espaço de trabalho é mais organizado do que o resto. O suficiente para que 47% acreditem que seus entes queridos ficariam surpresos ao ver o quão organizado é o seu espaço de trabalho.

Os entrevistados também compartilharam as tendências que experimentaram nos últimos cinco anos para ajudar a mantê-los organizados: organização do espaço digital (35%), minimalismo (32%) e uso de produtos multifuncionais ou que economizam espaço (27%).

Como resultado, 83% juram que as tendências que experimentaram melhoraram efetivamente as suas competências organizacionais.

“É natural que nos sintamos mais produtivos quando estamos em um ambiente confortável e organizado”, disse Glenn Goldberg, chefe de marketing da Mind Reader. “Nosso objetivo é oferecer soluções simples para problemas diários no espaço de trabalho que terão um grande impacto na organização, criatividade e produtividade. O ‘Dia da Organização’ é um momento para motivar as pessoas a reorganizar seus espaços de trabalho e abraçar aquela nova sensação de produtividade que surge como resultado.”

A pesquisa também descobriu que o local onde se trabalha é importante.

Quase metade (47%) disse que trabalha remotamente em alguma capacidade do seu trabalho.

Se trabalham em casa, 59% afirmaram que ainda preferem trabalhar na secretária, enquanto outros mudam de local ao longo do dia (18%), trabalham na sala de jantar (17%) ou exclusivamente na cama (16%).

Os trabalhadores remotos disseram que as melhores partes de trabalhar em casa são não ter que se deslocar (50%), vestir-se como querem (48%) e sentir-se mais produtivos e organizados (29%).

Mais de um quarto (28%) disse trabalhar em um ambiente híbrido, dividindo o tempo entre a casa e o escritório para trabalhar.

Comparando os dois locais, 40% afirmaram que o seu espaço de trabalho no escritório é mais organizado, enquanto 29% afirmaram que o seu espaço de trabalho em casa é mais organizado.

No entanto, os trabalhadores híbridos passam mais tempo a personalizar o seu espaço de trabalho em casa do que o seu espaço de trabalho no escritório (35%, em comparação com 27%).

As melhores partes de trabalhar pessoalmente ou num escritório são sentir-se mais envolvido com os colegas de trabalho (37%), sentir-se mais produtivo (29%) e sentir-se mais organizado (29%).

“Não importa se o seu espaço de trabalho é em casa ou no escritório, é importante que ele atenda às suas necessidades e pareça seu espaço individual”, continuou Goldberg. “Ao implementar acessórios modernos, ergonômicos ou organizacionais em seu dia de trabalho, esperamos que isso aumente a eficiência e crie um ambiente que faça você se sentir melhor.”

AS 5 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Organizando sua vida/espaço digital – 35%

Minimalismo – 32%

Usando produtos que economizam espaço ou multifuncionais – 27%

Usando etiquetas impressas – 24%

Criando espaços secundários dentro de sua casa – 22%