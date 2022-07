Quanto mais melhor: Veja celebridades que têm um grande número de filhos

Nas últimas décadas, boa parte dos casais passou a ter cada vez menos filhos, uma tendência que tem se mostrado em vários países no mundo. No Brasil, a queda também é evidente. De acordo com estudo da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), entre 2000 e 2020, o número médio de filhos passou de 2,08 filhos por mulher para 1,56. E a tendência é que esse número caia ainda mais.







Para muitos, no entanto, quanto mais filhos melhor, inclusive para algumas celebridades que podem usufruir desse privilégio. Nomes como Latino, MC Catra e Eddie Murphy são exemplos de pessoas que possuem grandes famílias com muitos descendentes, indo contra as estatísticas. Confira:

Eddie Murphy



O ator é pai de 10 filhos com cinco mulheres diferentes: Eric, Bria, Myles, Shayne, Zola, Bella, Christian, Angel, Izzy e Max.

Latino

O cantor possui 10 filhos no total: Dayanna, Amanda, Victor Hugo, Guilherme, Suzanna, Bruna, Ana Julia, Valentina, Bernando e Mateus.

Bob Marley

O cantor jamaicano, que morreu em 81, teve 12 filhos ao longo de sua vida: Ziggy, Sharon, Cedella, Robbie, Karen, Damian, Stephen, Rohan, Ky-Mani, Julian, Makeda e Stephanie.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Como não falar do casal mais famoso de Hollywood? Divorciados desde 2016, o casal teve seis filhos, entre biológicos e adotados: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, além dos gêmeos Knox e Vivienne.

Compadre Washington

O integrante do grupo É o Tchan também tem 10 filhos, todos de mulheres diferentes: Amanda Priscila, Naiara Rosa, Iramaia, Washington, Ariane, Lázaro Diego, Tatiane, Luiz Ricardo, Luiz Felipe e Alexandre.

Gilberto Gil

A família de artistas de Gilberto Gil possui oito filhos: Preta Gil, Pedro Gil, Maria Gil (com Sandra Gadelha), Nara Gil e Marília Gil (com Belina Gil), além de Bela Gil, Bem Gil e José Gil (os três com a atual mulher, Flora Gil).

MC Catra

O recordista na quantidade de filhos é o funkeiro MC Catra, que morreu em 2018. Ele deixou nada menos que 32 descendentes, entre adotivos e biológicos, gerados com 15 mulheres diferentes.