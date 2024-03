Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 9:52 Para compartilhar:

A 96ª cerimônia do Oscar está se aproximando e, com isso, discussões acerca dos fenômenos de Hollywood vão se intensificando. E com Margot Robbie e Cillian Murphy tendo protagonizado a maior “rivalidade” dos cinemas em 2023, com o fenômeno “Barbenheimer” — e arrecadado as maiores bilheterias do ano com “Barbie” (US$ 1,4 bilhão) e “Oppenheimer” (US$ 1 bilhão) —, levanta-se também a dúvida: quanto ganham os atores mais bem pagos de Hollywood?

Segundo a “Forbes”, os 10 atores mais bem pagos arrecadaram US$ 449 milhões, mais de R$ 2 bilhões, em 2023. Apesar disso, um fato curioso: apesar das indicações ao Oscar, o intérprete de Robert Oppenheimer e protagonista de “Peaky Blinders” não integra a lista. E mesmo sem indicação ao Oscar, Margot Robbie e Ryan Gosling, os protagonistas de “Barbie”, estão no top 4 da lista, com agentes garantindo que “Margot Robbie vai receber cheques por ‘Barbie’ para o resto de sua vida”.

Outro grande destaque vai para Adam Sandler: somente no primeiro semestre do ano, o veterano arrecadou mais de 500 horas assistidas em seus filmes.

A seguir, saiba quem são e quanto ganham os atores mais bem pagos de Hollywood em 2023.

10º lugar: Denzel Washington (US$ 24 milhões/R$ 118 milhões)

9º lugar: Ben Affleck (US$ 38 milhões/R$ 187 milhões)

7º lugar: Jason Statham (US$ 41 milhões/R$ 202 milhões)

7º lugar: Leonardo DiCaprio (US$ 41 milhões/R$ 202 milhões)

6º lugar: Jennifer Aniston (US$ 42 milhões/R$ 207 milhões)

4º lugar: Matt Damon (US$ 43 milhões/R$ 212 milhões)

4º lugar: Ryan Gosling (US$ 43 milhões/R$ 212 milhões)

3º lugar: Tom Cruise (US$ 45 milhões/R$ 222 milhões)

2º lugar: Margot Robbie (US$ 59 milhões/R$ 291 milhões)

1º lugar: Adam Sandler (US$ 73 milhões/R$ 360 milhões)

