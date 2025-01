Quanto custou o Réveillon da Paulista? Veja cachês de Bruno e Marrone e demais atrações

A Prefeitura de São Paulo pagou cerca de R$ 3,2 milhões em cachês para as atrações musicais que se apresentaram no Réveillon da Paulista, na virada de 2024 para 2025. Além da parte artística, o evento custou mais de R$ 15 milhões por meio de contratos de infraestrutura, mão de obra, montagem de palco, projeto cenográfico e serviços variados, totalizando mais de R$ 18 milhões.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) divulgou uma estimativa de que o evento movimentou R$ 300 milhões e impactou na geração de 5 mil empregos. Ao todo, foram 12 horas de música.

Entre as contratações artísticas, o cachê mais alto foi o da atração principal: os cantores Bruno e Marrone, que fizeram a contagem regressiva da virada de ano. A dupla recebeu R$ 1,1 milhão.

A segunda atração de maior valor foi a cantora Gloria Groove, com cachê de R$ 600 mil. Na sequência, os mais bem pagos foram o cantor Junior Lima (conhecido também pelo período em que fez dupla com a irmã, Sandy), que ganhou R$ 450 mil, e a cantora Roberta Miranda, com R$ 300 mil.

A outra dupla sertaneja do evento foi Brenno e Matheus, conhecida pelo sucesso “Descer pra BC”. Ao todo, recebeu R$ 105 mil. Já o funkeiro MC Livinho teve um cachê de R$ 277 mil.

Na parte gospel, os valores somaram R$ 400 mil. Ao todo, foram R$ 200 mil para a Renascer Praise e o cantor Thalles Roberto, cada um.

O pagamento mais baixo foi para a escola de samba Mocidade Alegre, que recebeu R$ 38 mil. As informações foram publicadas em diferentes edições do Diário Oficial.

Um levantamento da Prefeitura apontou que 55,7% do público do evento mora na capital paulista. Além disso, 14,1% residem em outras cidades da Grande São Paulo, 29,3% vieram do interior paulista e demais Estados e menos de 1% é do exterior.