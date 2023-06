Quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi?; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 11:59 Compartilhe

Mavie. Esse foi o nome escolhido por Bruna Biancardi e Neymar para a primeira filha do casal. A alcunha, contudo, não é muito popular no Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o censo levantado pelo IBGE em 2010, somente 27 pessoas têm o mesmo nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi em território brasileiro e todas são mulheres.

O levantamento também mostra que o nome escolhido pelo jogador e pela influenciadora é apenas o 104.660º mais popular em todo o Brasil. Essa numeração, contudo, deve ser atualizada em breve, uma vez que o instituto deve divulgar os dados coletados pelo censo de 2022 a partir desta quarta-feira (28).

Significado do nome

Nas redes sociais, Bruna Biancardi confirmou o nome escolhido para a filha e explicou o significado. Mavie vem da expressão francesa “ma vie”, que significa “minha vida”.

A menina será a primeira filha de Biancardi. Neymar, por outro lado, já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

