‘Quando vi, estávamos sambando’, diz funcionária demitida após dançar com Neymar em show

A esteticista Grazi Rodrigues, de 30 anos, foi demitida após viralizar nas redes sociais um vídeo em que aparece dançando com Neymar na ‘Tardezinha’, evento promovido pelo cantor Thiaguinho, que aconteceu no domingo, 2, em Niterói, no Rio de Janeiro. A moça, que é mãe de um adolescente de 13 anos, mora de aluguel em São Gonçalo (RJ) e faz bicos para sustentar a casa, foi mandada embora por ter interagido com o craque PSG durante o trabalho.

No evento, Grazi estava trabalhando para uma empresa que terceiriza serviços de limpeza, controle de acesso, zeladoria e recepção.

Em entrevista à IstoÉ Gente, ela deu detalhes sobre a demissão e como foi conhecer e dançar com Neymar. Confira!

ISTOÉ GENTE: Como reagiu quando soube da sua demissão?

Grazi Rodrigues: Tenho ansiedade e no começo não foi tão bom assim, mas agora tô sabendo lidar melhor.

ISTOÉ GENTE: Como foi que o Neymar te abordou para dançar?

Grazi Rodrigues: Eu estava indo limpar o camarote quando do nada o Neymar apareceu. Ele estendeu a mão para mim e eu fiz o mesmo, quando vi, estávamos sambando e uma roda aberta para nós (risos).

ISTOÉ GENTE: Se ele (Neymar) te desse um emprego, você toparia?

Grazi Rodrigues: Sim, claro!

ISTOÉ GENTE: Você ganhou muitos seguidores e tem saído mídia, está gostando dessa exposição?

Grazi Rodrigues: Ganhei bastante seguidores, já sobre a exposição ainda estou me adaptando.

ISTOÉ GENTE: Você pensa em processar a empresa que te demitiu?

Grazi Rodrigues: Segundo o Dr. Adalberto Felix, do Felix de Oliveira Advocacia, escritório que está cuidando da minha parte jurídica, por enquanto não temos a intenção de processar ninguém.

Assista ao vídeo de Neymar dançando com a funcionária:

