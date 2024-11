Quando Trump tomará posse como presidente dos EUA?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 8:57 Para compartilhar:

Na madrugada desta quarta-feira, 6, Donald Trump garantiu os votos necessários para ser reeleito presidente dos Estados Unidos, iniciando sua jornada para um novo mandato. A posse ocorrerá na Casa Branca em janeiro de 2025, após uma série de formalidades constitucionais.

Em dezembro, os delegados do Colégio Eleitoral se reunirão para votar e formalizar a vitória de Trump. Já no início de janeiro, uma sessão conjunta do Congresso será realizada para certificar os resultados da eleição.

A posse acontecerá em 20 de janeiro, ao meio-dia — horário de Washington, DC (14h no horário de Brasília). A data foi fixada pela 20ª emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Para tomar posse, o presidente eleito deve fazer o seguinte juramento: “Juro solenemente (ou afirmo) que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos”.

Trump, de 78 anos, retornará à Casa Branca depois de uma campanha atípica, muito agressiva e incerta até o último minuto. O republicano venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio.