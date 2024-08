Quando serão divulgadas as primeiras pesquisas eleitorais de São Paulo após debates; veja datas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 12:21 Para compartilhar:

Uma nova rodada de pesquisas eleitorais sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo deve ser divulgada nesta semana, a começar pela sondagem realizada pelo instituto DataFolha, com publicação prevista para a próxima quinta-feira, 22. O levantamento será o primeiro após os debates realizados pela Band e pelo Estadão em parceria com o Terra e a FAAP.

A pesquisa DataFolha também vai colher o impacto dos primeiros dias da campanha oficial, que começou na última sexta-feira, 16. Serão ouvidas 1.204 moradores de São Paulo. Outros três institutos – Atlas Intel, Instituto Paraná e Fundação Escola de Sociologia e Política – registraram a realização de levantamentos em datas próximas ao Datafolha. A expectativa é que a Atlas Intel divulgue a sua pesquisa no dia 21 de agosto, a Paraná Pesquisas no dia 23 e a FESP no dia 24.

A última pesquisa DataFolha foi divulgada no dia 8 de agosto e apresentou um cenário de empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na dianteira da disputa, com 23% e 22% respectivamente. O levantamento também mostrou uma disputa acirrada pela terceira colocação, com Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) empatados com 14%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registrou 7% na sondagem.

Agora há a expectativa do impacto que os primeiros debates e o corpo a corpo na capital paulista podem ter gerado nos resultados. Nunes, por exemplo, foi o principal alvo de ataques nos dois debates realizados até o momento.

Já Pablo Marçal despontou como uma figura provocadora e agressiva com os demais candidatos, o que, embora tenha gerado queixas dos adversários durante os debates, foi amplamente explorado pelo candidato em cortes nas redes sociais. Como mostrado pelo Estadão, o comportamento fez Marçal acelerar online, mas especialistas alertam que isso não é garantia de voto.

Apesar de figurar na segunda colocação, Boulos recebeu ataques mais duros apenas de Nunes e Marçal, e conseguiu ser propositivo nos embates com os outros adversário. Tabata, por sua vez, conseguiu se apresentar como uma figura técnica e ponderada, enquanto Datena se viu ofuscado por desempenhos abaixo do esperado nos dois debates.