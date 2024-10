Quando sai o resultado do segundo turno das eleições 2024?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 11:58 Para compartilhar:

A votação do segundo turno das eleições ocorre neste domingo, 27, das 8h às 17h (horário de Brasília). São esperados 33,9 milhões de eleitores em 51 municípios do País, que não decidiram o pleito no último dia 6.

O Estadão terá apuração dos votos do segundo turno das eleições 2024, em tempo real, a partir das 17h deste domingo.

Segundo as normas da Justiça Eleitoral, o segundo turno ocorre quando nenhum dos candidatos à prefeitura alcança mais de 50% dos votos válidos – o total excluindo brancos e nulos.

Porém, de acordo com a Constituição Federal e a Resolução TSE 23.734/2024, cidades com menos de 200 mil eleitores não têm segundo turno. Nesses locais, o postulante com maior número de votos é eleito já na primeira rodada, independentemente de atingir ou não os 50%.

Quinze capitais em jogo no segundo turno:

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) enfrenta Guilherme Boulos (PSOL);

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) enfrenta Fuad Noman (PSD);

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) enfrenta Cristina Graeml (PMB);

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) enfrenta Maria do Rosário (PT);

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) enfrenta Evandro Leitão (PT);

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União Brasil) enfrenta Léo Moraes (Podemos);

Natal (RN): Paulinho Freire (União) enfrenta Natália Bonavides (PT);

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) enfrenta Rose Modesto (União Brasil);

Cuiabá (MT): Abílio Brunini (PL) enfrenta Lúdio Cabral (PT);

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) enfrenta Sandro Mabel (União Brasil);

Belém (PA): Igor Normando (MDB) enfrenta Delegado Eder Mauro (PL);

Manaus (AM): David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL);

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) enfrenta Eduardo Siqueira (Podemos).