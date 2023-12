Quando de saúde de Zé Neto está evoluindo e cantor pode ter alta no início da semana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2023 - 12:33 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, está se recuperando bem do acidente e pode ter alta já no começo da semana. Segundo a última nota encaminhada pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o cantor segue internado, o quadro clínico do paciente está ‘evoluindo satisfatoriamente’.

Mulher de Zé Neto agradece orações e diz que acidente do cantor foi 'livramento'

“A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana”, diz a nota do hospital.

O que aconteceu

O cantor sofreu um acidente de trânsito na noite da terça-feira, 5, após sair de seu rancho na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Zé teve ferimentos graves.

O boletim do hospital base de São José do Rio Preto informou que houve fratura em três costelas e também foi necessária uma sutura de corte no braço esquerdo. O cantor foi internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) em observação.

