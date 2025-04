Quando acaba o ‘BBB 25’? Tadeu Schmidt abre contagem regressiva para fim do programa

Tadeu Schmidt abriu a edição do BBB 25 deste sábado, 12, com um anúncio que fez muitos espectadores fazerem as contas sobre qual será o dia em que o programa vai acabar neste ano. A final vai ao ar em 22 de abril de 2025, uma terça-feira, na TV Globo.

“Faltam 10 dias para a grande final do BBB 25, o mais imprevisível dos últimos tempos!”, disse o apresentador, após uma vinheta em que os robôs da atração parodiam uma das clássicas aberturas do Fantástico. Na sequência, o programa de hoje trouxe uma série de VTs em clima de retrospectiva, além de uma festa ‘surpresa’ para os participantes.

A expectativa é de que mesmo após o fim do BBB ainda haja alguns conteúdos remanescentes para os fãs, como O Reencontro, previsto para 23 de abril, no Canal Multishow. Como o nome indica, será uma reunião entre os nomes que passaram pela casa do BBB 25.