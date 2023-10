Qualquer quantidade de álcool pode aumentar o risco de mais de 60 doenças, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/10/2023 - 1:03 Compartilhe

Qualquer quantidade de álcool pode aumentar o risco de desenvolver pelo menos uma das mais de 60 doenças, de acordo com uma nova pesquisa publicada quinta-feira (5) na revista Nature Medicine .

Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram os efeitos do álcool nos homens na China, descobrindo que mesmo os bebedores ocasionais corriam um risco maior de desenvolver certas condições, incluindo mais de 30 doenças não anteriormente ligadas ao álcool.

“O consumo de álcool está negativamente relacionado a uma gama muito mais ampla de doenças do que foi previamente estabelecido, e nossas descobertas mostram que essas associações são provavelmente causais”, disse o principal autor do estudo, Pek Kei Im, pesquisador da Oxford Population Health, em uma declaração .

Os 512 mil participantes do estudo, dos quais 41% eram homens, foram recrutados em 10 áreas da China.

33% dos homens admitiram consumir álcool pelo menos uma vez por semana, enquanto apenas 2% das mulheres afirmaram beber regularmente.

Entre os bebedores do sexo masculino, 62% relataram beber diariamente e 37% confessaram consumir bebidas alcoólicas pesadas episódicas.

Acompanhando durante 12 anos, a equipe de pesquisadores descobriu que o consumo de álcool estava associado a um risco aumentado de 61 doenças nos homens.

Dessas, 28 doenças já estavam ligadas ao consumo de álcool, como câncer de esôfago, doenças hepáticas e diabetes.

Mas as 33 restantes não foram estabelecidas como doenças relacionadas com o consumo de álcool, incluindo cancro do estômago e do pulmão, úlceras gástricas e gota.

Certos padrões de consumo, como beber todos os dias ou beber em excesso, também aumentam os riscos.

“Está a tornar-se claro que o uso nocivo do álcool é um dos factores de risco mais importantes para problemas de saúde, tanto na China como a nível mundial”, disse a autora sénior do estudo, Iona Millwood, professora associada da Oxford Population Health.

A ingestão de álcool – mesmo com moderação – tem sido associada a consequências para a saúde, incluindo certos tipos de cancro e até mesmo uma morte precoce . No entanto, estima-se que 63% dos americanos continuam a beber cervejas .

Em janeiro, o Centro Canadense sobre Uso e Dependência de Substâncias divulgou diretrizes de saúde atualizadas relacionadas ao consumo de álcool – para grande angústia dos bebedores.

Apesar do mito centenário de que uma taça de vinho é a chave para a longevidade , as autoridades canadenses relataram que “nenhuma quantidade ou tipo de álcool é bom para a saúde”, mesmo em “pequena quantidade”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias