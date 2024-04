‘Qualquer Outro’ quer se candidatar à Presidência dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/04/2024 - 20:23 Para compartilhar:

Na hora de eleger seu presidente em novembro, os americanos provavelmente terão como principais opções o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. No entanto, também poderão votar em “Qualquer Outro”.

Um professor do Texas e veterano de 35 anos decidiu mudar legalmente seu nome completo para “Literally Anybody Else” (Literalmente Qualquer Outro) e está coletando assinaturas para concorrer como candidato independente à Presidência, agora que tem idade para isso.

“Meu nome é Literally Anybody Else e estou concorrendo à Presidência dos Estados Unidos”, disse recentemente em uma entrevista à emissora WFAA, de Dallas, no Texas, sul do país. “Não se trata necessariamente de mim, como pessoa, mas sim de considerar ‘Literalmente Qualquer Outro’ como uma ideia”, explicou.

Desde meados do século XIX, apenas presidentes dos partidos Republicano e Democrata exerceram o poder nos Estados Unidos, embora também participem da disputa candidatos independentes.

“Somos 300 milhões de pessoas, podemos fazer melhor (…) Deveria realmente haver alguma saída para pessoas como eu, que estão tão cansadas desse constante domínio entre dois partidos que simplesmente não beneficia a pessoa comum”, declarou Literally Anybody Else, que antes se chamava Dustin Ebey.

“As pessoas votam no menor dos males, não em alguém em quem realmente acreditam ou apoiam (…) Deveriam ter a opção de votar em alguém que se pareça com elas e as represente, não no menor dos males. Eu rejeito isso”, acrescentou.

O candidato já está fazendo campanha e precisa de pelo menos 113 mil assinaturas de simpatizantes que não tenham votado nas eleições primárias para poder ser considerado na cédula de votação.

Se não houver surpresas, Biden, que busca a reeleição, e Trump, que quer retornar ao poder, disputarão a Casa Branca em novembro, e pesquisas recentes mostram uma diferença apertada entre os dois.

“Não estou me iludindo. Será muito difícil, mas não é impossível. Minha esperança é ter Donald Trump, Joe Biden e então, Literalmente Qualquer Outro logo abaixo”, afirmou o aspirante.

Mas há também a opção, permitida nos Estados Unidos, de o eleitor escrever “Literally Anybody Else” sobre uma linha pontilhada que a cédula de votação oferece.

