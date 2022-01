Qualificatório latino-americano decide último representante da região no Six Invitational 2022 na Suécia Seis equipes da região latino-americana embarcam para Estocolmo em busca de última vaga em campeonato mundial de Rainbow Six Siege neste fim de semana, MIBR e Black Dragons representam o Brasil

A etapa que definirá a última representante da região latino-americana no Six Invitational 2022 começa neste domingo (31), a partir das 10h, horário de Brasília. Seis equipes da região LATAM embarcam para Estocolmo, sede do torneio mais importante do calendário mundial de Rainbow Six Siege, para disputar um qualificatório que irá definir o último representante da região.

Anteriormente marcado para acontecer em São Paulo, o classificatório foi adiado devido aos casos de Covid-19 envolvendo membros de algumas das equipes participantes. Os jogos na capital da Suécia serão realizados em um estúdio fechado, operado pela ESL, organizadora do torneio qualificatório.

Com a saída da Atheris Esports do cenário competitivo de Rainbow Six Siege, os atletas que defendiam a organização disputarão o qualificatório pela também mexicana Akave Esports. Com isso, a line-up que conta com os brasileiros Daniel “Novys”, Lucca “MKing” e Victor “Bersa” em sua formação continua com chances de buscar a vaga no torneio mundial.

Outra participante que terá mudanças será a Fenix Esports. A equipe acertou com o jogador Oscar “Toski” – elegível de acordo com o regulamento global – para fazer parte da escalação após as saídas de Pedro “Bope” e “José Gonna” da organização. Os times argentinos classificados, Malvinas Gaming e Furious Gaming, viajarão sem mudanças em suas line-ups.

Desta forma, disputam essa última vaga: dois times brasileiros (MIBR e Black Dragons), duas equipes da Argentina (Malvinas Gaming e Furious Gaming) e duas do México (Fenix Esports e Akave Esports). Os dois melhores times do Ranking Global (MIBR e Fenix Esports) já estão garantidos nas semifinais, enquanto as outras quatro organizações restantes formam um grupo e jogam entre si, em duelos MD1. As duas melhores do grupo chegam às semifinais, que acontecerão em MD3. A final, que decide quem fica com uma vaga no Six Invitational 2022, será uma melhor de cinco mapas.

A BD chega para a etapa latino-americana após passar por um qualificatório aberto contra outras organizações brasileiras, em sistema eliminatório. Já o MIBR avançou diretamente ao classificatório fechado por estar entre os três melhores times do Ranking Global pertencentes à região LATAM e que não garantiram vagas no Six Invitational, assim como Fenix Esports e Malvinas Gaming.

O público poderá acompanhar todas as partidas do qualificatório fechado LATAM para o Six Invitational 2022 ao vivo nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no Youtube.

A exemplo da edição de 2021, o Six Invitational contará com 20 equipes. Destas, 16 já se classificaram por meio de um sistema de pontuação que se estendeu por toda a temporada de 2021, e cinco são brasileiras: Team Liquid, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Team oNe e FURIA Esports. Os times acumularam pontos em um Ranking Global de acordo com seus desempenhos em campeonatos internacionais. As últimas quatro integrantes da competição serão as vencedoras dos qualificatórios decisivos de cada região: América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico.

Confira abaixo os seis times classificados para a disputa do qualificatório fechado LATAM:

Brasil:

MIBR

Black Dragons

México:

Fenix Esports

Akave Esports

Argentina:

Malvinas Gaming

Furious Gaming

Cronograma de partidas do qualificatório fechado LATAM (horários de Brasília):

Domingo, 31/01 (Primeira Fase)

10h – Malvinas Gaming x Akave Esports (MD1)

11h30 – Black Dragons x Furious Gaming (MD1)

13h – Akave Esports x Furious Gaming (MD1)

14h30 – Akave Esports x Black Dragons (MD1)

16h – Malvinas Gaming x Black Dragons (MD1)

17h30 – Malvinas Gaming x Furious Gaming (MD1)

Segunda-feira, 01/02 (Playoffs)

10h – MIBR x 2º colocado da primeira fase (MD3)

13h – Fenix Esports x 1º colocado da primeira fase (MD3)

16h – Grande Final (MD5)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais