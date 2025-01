Qualidade de praias de SP pioram e 38 estão impróprias para banho; veja quais

Cerca de duas semanas após o início do verão, a qualidade das praias do litoral paulista piorou e o mapeamento feito pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) mostrou que 38 encontram-se impróprias para banho.

Ainda conforme o levantamento, as praias inadequadas localizam-se na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo. No dia 21 de dezembro, eram 18 locais impróprios para banho. O estado tem 175 pontos de monitoramento.

O cenário piorou devido às chuvas que atingiram a região litorânea e a lotação das cidades por causa das férias de final de ano, além do surgimento de uma onda de virose que tem lotado as unidades de saúde em Santos, Praia Grande e São Sebastião.

Confira quais praias estão impróprias: