Qualidade das lavouras de trigo na Argentina piora na semana

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 17:57 Compartilhe

São Paulo, 1 – A qualidade das lavouras de trigo na Argentina piorou na semana passada, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta quinta-feira, em relatório semanal. Segundo a bolsa, a parcela da safra em condição boa ou excelente diminuiu de 18% para 17% na semana.

A parcela em condição normal passou de 62% para 59%. Outros 24% apresentavam condição regular/ruim, ante 20% na semana anterior.

A alternância entre altas temperaturas e geadas vem comprometendo a condição da safra, principalmente nos campos mais desenvolvidos, no centro-norte do país, disse a bolsa, acrescentando que nas áreas onde a seca é mais extrema, as geadas causaram danos irreversíveis.