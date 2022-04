Qualidade como meia central, visão de jogo e bom passe: conheça Carlos Palacios, novo reforço do Vasco Jornalista as principais características do promissor chileno, de 21 anos, que deixa o Internacional. Ele explicou em que setor do campo o jogador rende de maneira mais efetiva

Com a proximidade do início da principal competição da temporada, o Vasco tem buscado reforçar seu elenco. O foco tem sido as posições mais carentes para encorpar o grupo ainda antes da estreia na sexta, dia 8, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. Para isso, o chileno Carlos Palacios deixou o Internacional e assinou contrato com o Cruz-Maltino para ser mais um reforço promissor e de qualidade.

Diante disso, o LANCE! conversou com o jornalista Luciano Coimbra, da Rádio Grenal, sobre as principais características do chileno, de 21 anos, que não teve sequência com a camisa do Colorado em 2022. Além disso, o comunicador explicou em que setor do campo o jogador rende de maneira mais efetiva e como pode ajudar a equipe dirigida por Zé Ricardo.

– Palacios é um jogador de qualidade, tem um bom passe, boa visão de jogo. Ele é um bom jogador para fazer o papel de meia, centralizado. Aqui no Internacional, ele não teve tanto espaço nessa função de meia centralizado. E acredito que é por isso que ele não tenha sido aproveitado na equipe. Mas é um jogador de bastante qualidade técnica, tem muito bom passe e boa visão de jogo – disse, e emendou:

– Acho que se ele tiver espaço e a torcida do Vasco apoiá-lo, ele é um jogador que se entrega para o time, que apoia. Mas a torcida precisa dar força. Caso contrário, ele é o jogador que fará o dele, simples, e é isso. Não irá segurar muito essa função. Ele não ficou no Inter, pois ficou sem espaço e oportunidade justamente nesta função de meia que é onde ele melhor atua – completou.

Revelado pelo Unión Española, Carlos Palacios despontou com bons números sendo titular e convocado pela seleção do Chile. Mesmo com apenas 21 anos, tem qualidades que podem ajudar o Vasco na Série B. Uma delas é a dinâmica e a visão de jogo ressaltada por Luciano Coimbra. Ele atuou em várias posições do setor ofensivo, mas rende mais como um meia central, jogando por dentro para municiar o centroavante.

Palacios chegou ao Colorado em 2021 como uma das grandes promessas do futebol chileno. Os gaúchos entraram em acordo para pagar o valor de US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões na cotação da época). Na temporada passada, o jovem entrou em campo em 34 jogos e deu 3 assistências. No entanto, teve problemas para se adaptar e além da questão física por ter tido Covid-19, atuou em apenas 29 minutos em 2022.

Resta aguardar para ver de que maneira Zé Ricardo irá utilizar o jogador, já que Nene é o titular da posição. Ele atuou pelo lado no Colorado, mas carregando para o meio e não indo até a linha de fundo e buscando profundidade. Limitá-lo a fazer apenas a recomposição pode dificultar a ambientação do chileno no time.

Ele precisa transitar por dentro para ter a visão do centroavante e dar passes decisivos. O comandante vascaíno terá que buscar o equilíbrio na formação do time para a intensa e disputada Série B. Extrair o melhor de seus jogadores nas funções em que rendem e são mais efetivos para a distribuição tática.

Além de Palacios, o Vasco deve apresentar em breve o lateral-direito Gabriel Dias e os atacantes Erick, destaque do Ypiranga, e Zé Vitor, vice-artilheiro do Catarinense, pelo Marcílio Dias. A negociação com o uruguaio Carlos De Peña foi finalizada, e o atleta assinou com o Internacional. O clube carioca ainda busca reforços para a zaga e as pontas.

