Qualicorp troca presidente e escolhe Mauricio Lopes como CEO

A Qualicorp, maior administradora de planos de saúde por adesão do País, informou na noite deste domingo (25) a troca de seu comando, decida pelo conselho. O atual presidente (CEO) Elton Carluci deixa o cargo e, no lugar, o conselho escolheu Mauricio Lopes. Ele assume em 31 de julho.

Para a troca de CEO, o conselho da empresa fez um mapeamento em busca de um nome técnico, com experiência e “reconhecida reputação”, além de interlocução no setor da saúde suplementar, em todos os seus diferentes agentes, incluindo operadoras de saúde, para o cargo de CEO, de acordo com o comunicado.

Mauricio Lopes foi vice-presidente Executivo da Rede DOr São Luiz nos últimos 4 anos e, antes disso, teve passagem por grandes empresas como SulAmérica, Allianz Saúde e Medial Saúde. O executivo foi também Vice-Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde) e gerente geral econômico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No comunicado, a Qualicorp afirma estar em um momento de mudança “transformacional de foco” em gestão de saúde, em busca de rentabilidade e eficiência operacional. Também tem o objetivo de se tornar “cada vez mais um player importante e gerador de valor para toda a cadeia”.

No primeiro trimestre de 2023, a Qualicorp teve queda de 77,5% no lucro, para R$ 16,5 milhões, em meio a cancelamentos de planos – foram 107,3 mil vidas canceladas entre janeiro e março. A receita da empresa recuou 9% no trimestre na comparação em 12 meses.

